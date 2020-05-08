В Санкт-Петербурге поступило на рассмотрение дело двух чиновников Росимущества, а также четырёх коммерсантов. Их обвиняют в хищении конфискованного государством имущества.

Общая стоимость похищенного имущества оценивается в 533 миллиона рублей. Согласно материалам дела, двое чиновников, Константин Калниньш и Олег Погрошев, заключили государственные контракты по приему, перевозке, хранению и уничтожению конфискованного имущества. Им содействовали коммерсанты.

Также Калниньш в период с марта 2016 года по сентябрь 2017 года получал взятки в размере 500 тысяч рублей как минимум раз в месяц. Также он получил несколько фирменных дорогих часов, стоимость которых составляла несколько сотен тысяч рублей, и трактор за 700 тысяч рублей.