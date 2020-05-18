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В информагентстве The Sun сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали Каллума Хадсона-Одои, форварда «Челси», так как он нарушил карантин.

Согласно опубликованной в издании информации, нападающий позвал к себе домой модель, с которой он начал общаться в Сети. После приезда к футболисту и проведения с ним некоторого времени девушке внезапно стало плохо, поэтому она вызвала машину скорой помощи и полицию. Затем Хадсона-Одои задержали.

Модель была госпитализирована. В настоящее время неизвестно, почему у нее ухудшилось самочувствие, и зачем она вызвала полицейских. Напомним, что в марте у футболиста был обнаружен коронавирус. Позднее спортсмен заявил, что полностью выздоровел.

Футбол:
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