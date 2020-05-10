Матеуш Пиотровский, польский аналитик, определил, насколько сильно коронавирусная инфекция повлияла на возможности США в «сдерживании» КНР и РФ.

Согласно его словам, распространение коронавируса оказало негативное влияние на военный потенциал армии Соединенных Штатов, однако сейчас эти последствия носят ограниченный характер. Особое внимание специалист обратил на отмену некоторых военных маневров, в рамках которых американцы собирались показать России, что в случае конфликта они смогут быстро перебросить свои войска в Восточную Европу.

Эксперт добавил, что целый ряд отмененных учений был связан с отработкой различных тактик американскими войсками и их союзниками. Они должны были быть направлены на защиту Польши и Прибалтики от возможной «агрессии» со стороны России.