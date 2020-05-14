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На телеканале CNN сообщили о смерти жительницы Великобритании от коронавируса, после того как ее оплевали на лондонском вокзале Виктория.

Отмечается, что Белли Муджинга работала кассиром на железнодорожном вокзале. Она общалась с коллегой, когда незнакомец атаковал ее, начав при этом плеваться и кашлять. Он также заявил, что болен коронавирусной инфекцией. После данного инцидента женщина и ее коллега попросили начальство позволить им работать внутри здания, однако руководство ответило отказом.

Женщинам пришлось возвратиться на улицу и завершить смену, причем им не выдали масок и перчаток. Спустя несколько дней у обеих работниц вокзала был обнаружен COVID-19. Муджингу подключили к аппарату ИВЛ, так как у нее имелись проблемы с дыханием из-за перенесенной ранее операции. Через две недели после нападения женщина скончалась. У нее остался супруг и 11-летняя дочка.

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