Группа учёных исследовала места Земли относительно обитаемости, и пришла к выводу, что количество таких мест с каждым годом сокращается.

Причиной этому, как сообщается, является глобальное потепление, а также высокие температуры в некоторых регионах. В исследовании специалисты использовали данные измерения температуры по влажному термометру. В обычном прогнозе погоды такой параметр не указывается. Он получается при помощи термометра, покрытого влажной тканью.

Как отмечается, для человека фактический порог выживания при температуре, измеренной подобным образом – 35 градусов, или около 46 градусов, измеренных обычным термометром при влажности около 50%. Как увидели учёные, этот порог всё чаще пересекается.

Наиболее часто столь высокие температуры можно увидеть в США, Мексике, Индии и Персидском заливе. Для примера также приводится ситуация, когда в 2003 году в некоторых районах Европы температура достигла 28 градусов по влажному термометру, и эти регионы захлестнула волна смерти.