читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа учёных исследовала места Земли относительно обитаемости, и пришла к выводу, что количество таких мест с каждым годом сокращается.

Причиной этому, как сообщается, является глобальное потепление, а также высокие температуры в некоторых регионах. В исследовании специалисты использовали данные измерения температуры по влажному термометру. В обычном прогнозе погоды такой параметр не указывается. Он получается при помощи термометра, покрытого влажной тканью.

Как отмечается, для человека фактический порог выживания при температуре, измеренной подобным образом – 35 градусов, или около 46 градусов, измеренных обычным термометром при влажности около 50%. Как увидели учёные, этот порог всё чаще пересекается.

Наиболее часто столь высокие температуры можно увидеть в США, Мексике, Индии и Персидском заливе. Для примера также приводится ситуация, когда в 2003 году в некоторых районах Европы температура достигла 28 градусов по влажному термометру, и эти регионы захлестнула волна смерти.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Аэробика может заменить кофе утром

Исследователи из Великобритании выяснили, что аэробные упражнения могут заменить кофе, выпиваемый утром,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Дании создали робота для взятия анализов на коронавирус

Специалисты из Дании разработали роботизированную установку для взятия анализов на коронавирусную инфекцию… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.05.2020
  • читать 1 минуту

Нейросети научились определять черты характера человека по его фото

Российские учёные “научили” нейросети определять характер человека по его фотографиям. В исследовании… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 30 мая – ясно, до 17 °C | город Мытищи, 30 мая – пасмурно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский, 30 мая – пасмурно, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 30 мая – ясно, до 24 °C | Королев, 30 мая – переменная облачность, до 20 °C | Подольск, 30 мая – пасмурно, до 19 °C | Армавир, 30 мая – небольшая облачность, до 20 °C |