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На Алтае 56-летний мужчина, приехавший поздравить дочь с днём рождения, избил свою бывшую жену.

Инцидент произошёл в Турочакском районе. Пара развелась уже несколько лет назад, мужчина переехал в город, а женщина осталась в селе вместе с их несовершеннолетней дочерью.

В день инцидента мужчина посетил их для того, чтобы поздравить дочь с днём рождения, и решить с экс-супругой жилищный вопрос. Отмечается, что мужчина был пьян.

Во время разговора между бывшими супругами возник конфликт, в результате чего обозлённый мужчина схватил полено и принялся избивать женщину, нанося удары по голове и руке. Также он угрожал убить её.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведётся проверка, по итогам которой будет принято решение.

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