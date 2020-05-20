На официальном портале московской мэрии появилась информация о том, что благодаря карте москвича можно получить скидку в 4000 аптеках и магазинах столицы.

В размещенном сообщении указывается, что размер скидки варьируется от трех до десяти процентов. Они предоставляются 1700 продуктовыми магазинами, 2200 аптеками и 111 автозаправочными станциями, расположенными в Москве.

Для нахождения ближайшей торговой точки, где предоставляются скидки по социальной карте, необходимо просто посетить сайт mos.ru или воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги Москвы». Получить карту могут пенсионеры, студенты, беременные женщины, школьники и другие категории граждан, для которых предусмотрена соцподдержка.