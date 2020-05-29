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Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в список отраслей, которые пострадали из-за коронавируса.

Таким образом, издатели книг, журналов, периодических изданий, а также телекомпании и радиостанции, и сетевые информационные агентства смогут получать поддержку от государства. В этот список также была добавлена отрасль, занимающаяся изданием газет.

Отмечается, что все указанные медиаотрасли попали из-за коронавируса в сложную ситуацию, так как потеряли выручку от продажи книг и другой печатной продукции, а прибыль от рекламы существенно снизилась. В особенности это касается небольших компаний в регионах, которые в большинстве относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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