Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в список отраслей, которые пострадали из-за коронавируса.

Таким образом, издатели книг, журналов, периодических изданий, а также телекомпании и радиостанции, и сетевые информационные агентства смогут получать поддержку от государства. В этот список также была добавлена отрасль, занимающаяся изданием газет.

Отмечается, что все указанные медиаотрасли попали из-за коронавируса в сложную ситуацию, так как потеряли выручку от продажи книг и другой печатной продукции, а прибыль от рекламы существенно снизилась. В особенности это касается небольших компаний в регионах, которые в большинстве относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса.