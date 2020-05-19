Лера Кудрявцева, российская ведущая и актриса, нарушила режим самоизоляции, наведавшись в подпольный маникюрный салон.

Недавно в Сети появилась информация о том, что звезду якобы уволили из НТВ. Телеведущая была настолько возмущена данными слухами, что опубликовала опровергающее видео, записанное прямо из заведения, работающего нелегально. На появившихся кадрах можно заметить полку с лаками, плойку и плакат с ногтями – все это нередко встречается в салонах красоты.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что в столице России продолжают работать заведения, которым запрещено осуществлять свою деятельность в связи с распространением коронавируса. Однако они работают только по записям, приглашая лишь «своих» клиентов, потому с виду кажется, что салоны закрыты.