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Лера Кудрявцева, российская ведущая и актриса, нарушила режим самоизоляции, наведавшись в подпольный маникюрный салон.

Недавно в Сети появилась информация о том, что звезду якобы уволили из НТВ. Телеведущая была настолько возмущена данными слухами, что опубликовала опровергающее видео, записанное прямо из заведения, работающего нелегально. На появившихся кадрах можно заметить полку с лаками, плойку и плакат с ногтями – все это нередко встречается в салонах красоты.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что в столице России продолжают работать заведения, которым запрещено осуществлять свою деятельность в связи с распространением коронавируса. Однако они работают только по записям, приглашая лишь «своих» клиентов, потому с виду кажется, что салоны закрыты.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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