Канал CW заявил, что заключительные серии сериала “Сверхъестественное” должны выйти на телеэкраны уже этой осенью.

Как отмечается, съёмки были остановлены из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на многие фильмы и сериалы. По словам главы CW Марка Педовица, съёмки должны стартовать уже летом, вероятнее всего, ближе к его завершению, либо в начале осени.

Если же это не удастся организовать, придётся поменять всю программу. Также сообщается, что команда не успела снять всего два эпизода из семи запланированных.

Остальные проекты CW будут возвращены на экраны на несколько месяцев позже – не ранее января 2021 года. Отмечается, что перенос премьер не повлияет на количество серий в любом из проектов.