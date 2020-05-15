читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Канал CW заявил, что заключительные серии сериала “Сверхъестественное” должны выйти на телеэкраны уже этой осенью.

Как отмечается, съёмки были остановлены из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на многие фильмы и сериалы. По словам главы CW Марка Педовица, съёмки должны стартовать уже летом, вероятнее всего, ближе к его завершению, либо в начале осени.

Если же это не удастся организовать, придётся поменять всю программу. Также сообщается, что команда не успела снять всего два эпизода из семи запланированных.

Остальные проекты CW будут возвращены на экраны на несколько месяцев позже – не ранее января 2021 года. Отмечается, что перенос премьер не повлияет на количество серий в любом из проектов.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Йошкар-Оле местный житель избил бригадира за некачественный ремонт

В Йошкар-Оле завершено расследование в отношении 29-летнего мужчины, избившего человека в присутствии… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.05.2020
  • читать 1 минуту

В Обнинске женщина ударила ножом в живот ревнивого мужа

В Обнинске местная жительница обвиняется в нападении с ножом на собственного мужа.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.05.2020
  • читать 1 минуту

Татьяна Буланова перенесла онлайн-выступление из-за проблем со здоровьем

Певица Татьяна Буланова отменила своё онлайн-выступление из-за ухудшегося самочувствия. Как она сообщила… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 15 мая – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи, 15 мая – небольшая облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 15 мая – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 15 мая – переменная облачность, до 9 °C | Королев, 15 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C | Подольск, 15 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир, 15 мая – облачно с прояснениями, до 24 °C |