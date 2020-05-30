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Дерек Колстад, сценарист фильма “Джон Уик”, сообщил, что фильм должен был выйти под другим названием – Scorn (“Презрение”).

Но из-за Киану Ривза, исполнившего главную роль, кинокартине пришлось дать другое название. Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его “Джон Уик”.

Маркетологи пришли к выводу, что из-за этого компания может потерять около 4-5 миллионов долларов, которые были потрачены на рекламную компанию. Тогда было принято решение переименовать фильм в “Джон Уик”, и, по словам Колстада, он уже не может представить, что фильм назывался “Презрением”.

Как он считает, это лишь пошло на пользу франшизе. Также отмечается, что четвёртый фильм серии ещё не получил собственно названия, и выйдет 27 мая 2022 года. Из-за эпидемии коронавируса его премьеру пришлось перенести на год.

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