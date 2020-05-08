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Анна Заворотнюк, дочка популярной киноактрисы Анастасии Заворотнюк, разместила в соцсети «Инстаграм» новое фото, на котором она восхитила своих подписчиков пухлыми губами.

Молодая интернет-модель решила порадовать своих поклонников новым селфи. На появившемся фото Анна предстала перед пользователями в белом свитере, обнажающем ее плечи, и с легким макияжем на лице. Обычно, она сопровождает свои снимки довольно большими текстами, но на этот раз просто спросила у подписчиков, любят ли они дождь.

Однако большинство фанатов проигнорировали ее вопрос, начав хвалить Анну за потрясающий внешний вид. Особенно сильно им понравились увеличенные губы модели. На данный момент запись набрала более 6 тысяч отметок «нравится».

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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