Анна Заворотнюк, дочка популярной киноактрисы Анастасии Заворотнюк, разместила в соцсети «Инстаграм» новое фото, на котором она восхитила своих подписчиков пухлыми губами.

Молодая интернет-модель решила порадовать своих поклонников новым селфи. На появившемся фото Анна предстала перед пользователями в белом свитере, обнажающем ее плечи, и с легким макияжем на лице. Обычно, она сопровождает свои снимки довольно большими текстами, но на этот раз просто спросила у подписчиков, любят ли они дождь.

Однако большинство фанатов проигнорировали ее вопрос, начав хвалить Анну за потрясающий внешний вид. Особенно сильно им понравились увеличенные губы модели. На данный момент запись набрала более 6 тысяч отметок «нравится».