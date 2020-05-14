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В Санкт-Петербурге парламентарии обратились к начальнику ГУ МВД Роману Прилугину с просьбой не наказывать жителей города за отсутствие индивидуальных средств защиты.

Как заявили депутаты, после того, как в Санкт-Петербурге было введёно обязательное ношение защитной маски и перчаток, жителей города могут ожидать штрафы за неисполнение указа. Но, как отметили депутаты, находиться на улице без маски более безопасно, чем в магазине или общественном транспорте.

Поэтому депутаты попросили сотрудников правоохранительных органов не штрафовать тех людей, кто находится на улице без маски, и ограничиться профилактической беседой.

Ранее, как отмечается, вице-губернатор региона сообщил, что тем, кто нарушает масочный режим, пока что штрафы выписывать не будут, но их, тем не менее, введут спустя какое-то время.

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