Портал Deadline 15 мая сообщил о том, что потоковый сервис CBS All Access заказал производство сериала “Звёздный путь: странные новые миры”.

Согласно имеющейся информации, в центре сюжета будут находиться капитан Кристофер Пайк, Спок и Номер один, которых исполнят Энсон Маунт, Итан Пек и Ребекка Ромейн соответственно. Они же играли эти же роли в сериале “Звёздный путь: Дискавери”.

Сценаристами нового сериала также выступят Алекс Курцман, Акива Голдсман и Дженни Люмет, работающие и над “Дискавери”. Предполагается, что сюжет сериала будет происходить за десять лет до того, как на борту “Энтерпрайза” появился капитан Кирк. Команда героев будет заниматься исследованием новых миров.

Отмечается, что в планах у CBS ещё несколько проектов по данной вселенной, в том числе и анимационный фильм.