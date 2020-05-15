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До встречи с Анджелиной Джоли на съёмках фильма “Мистер и миссис Смит” Брэд Питт состоял в браке с Дженнифер Энистон.

Тогда, расставаясь с ней, актёр заявил, что счастлив уйти от одной жене к другой, и рад, что совершил верный выбор и нашёл женщину, которую любит, и с которой создаст семью. Также он сообщил, что перед разводом стал противен сам себе, и пытался делать вид, что с его браком всё в порядке, хотя в действительности это было не так.

Неудивительно, что подобные заявления сильно ударили по Энистон, которая была уверена, что в их браке всё хорошо. Лишь спустя несколько лет Питт сумел найти в себе силы, чтобы извиниться перед бывшей женой.

Он заявил, что Энистон является любящей и весёлой женщиной, отношения с ней были важными, и актёр их ценит. Также он сообщил, что сам виноват в том, что в то время его жизнь стала скучной.

Как отмечается, бывшие супруги помирились четыре года назад, после того, как Питт позвонил Энистон и попросил прощения. С тех пор они весьма тепло общаются и дружат.

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