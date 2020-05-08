читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в список “врагов Украины”.

Как сообщается, они попали в базу данных скандального портала “Миротворец”. В комментарии на сайте указывается, что они отвергали “российскую агрессию”, повторяли кремлёвские тезисы о едином народе, и отрицали независимость украинского православия. Таким образом, их посчитали находящимися на стороне предателей Украины.

Предполагается, что поводом для внесения список было заявление боксёров о том, что они не собираются прекращать общение со своими друзьями и родственниками из России.

Генсекретарь Федерации бокса Умар Кремлев заявил, что они готовы дать этим боксёрам российское гражданство, если они будут подвергаться негативу за своё заявление.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Мэр Сургута обратился к жителям города с просьбой оставаться дома

Согласно информации, указанной Яндексом, в Сургуте во второй половине дня 6 мая… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.05.2020
  • читать 1 минуту

Основатель “Аллтека” Дмитрий Босов покончил с собой

Глава совета директоров группы “Аллтек”, миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Его… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.05.2020
  • читать 1 минуту

В Оренбуржье священника подозревают в педофилии

В Оренбургской области 40-летнему иеромонаху Клименту (Кораблеву) было предъявлено обвинение в педофилии.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 8 мая – ясно, до 11 °C | город Мытищи, 8 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 8 мая – переменная облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 8 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев, 8 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск, 8 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир, 8 мая – пасмурно, до 15 °C |