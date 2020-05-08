Боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в список “врагов Украины”.

Как сообщается, они попали в базу данных скандального портала “Миротворец”. В комментарии на сайте указывается, что они отвергали “российскую агрессию”, повторяли кремлёвские тезисы о едином народе, и отрицали независимость украинского православия. Таким образом, их посчитали находящимися на стороне предателей Украины.

Предполагается, что поводом для внесения список было заявление боксёров о том, что они не собираются прекращать общение со своими друзьями и родственниками из России.

Генсекретарь Федерации бокса Умар Кремлев заявил, что они готовы дать этим боксёрам российское гражданство, если они будут подвергаться негативу за своё заявление.