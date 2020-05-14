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Дмитрий «Гоблин» Пучков, известный блогер и актер озвучивания, подверг жесткой критике российскую кинокартину «На Париж», поддержав блогера BadComedian.

Согласно его словам, этот фильм является «помоями», причем как в плане идеологии, так и в области актерской игры. Он добавил, что данная картина не переписывает историю, однако является явной пропагандой, заливаемой в головы людей.

По мнению Пучкова, жителям РФ пытались продемонстрировать, будто их родным, которые участвовали в Великой Отечественной войне, «шлюхи» были гораздо ближе сердцу, чем Родина или близкие люди. Он добавил, что авторы картины осознанно показали ветеранов полными дегенератами.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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