Дмитрий «Гоблин» Пучков, известный блогер и актер озвучивания, подверг жесткой критике российскую кинокартину «На Париж», поддержав блогера BadComedian.

Согласно его словам, этот фильм является «помоями», причем как в плане идеологии, так и в области актерской игры. Он добавил, что данная картина не переписывает историю, однако является явной пропагандой, заливаемой в головы людей.

По мнению Пучкова, жителям РФ пытались продемонстрировать, будто их родным, которые участвовали в Великой Отечественной войне, «шлюхи» были гораздо ближе сердцу, чем Родина или близкие люди. Он добавил, что авторы картины осознанно показали ветеранов полными дегенератами.