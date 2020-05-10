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Блогер Евгений Баженов, известный как Badcomedian, раскритиковал фильм “На Париж”, снятый при поддержке Минкультуры РФ и Российского военно-исторического сообщества.

Как сообщается, съёмки прошли ещё два года назад. Местом съёмок стала Калининградская область, а режиссёром – Сергей Саркисов. Согласно его словам, фильм был основан на реальных события. По сценарию, советские фронтовики после 9 мая собираются отправиться в Париж для того, чтобы посетить бордель. Практически всё время пути они употребляют алкоголь.

В своей рецензии блогер жестко раскритиковал фильм. Он сообщил, что данная кинокартина оскорбляет память павших, искажает историю и представляет собой художественную некомпетентность. Также Баженов прошёлся по Министерству культуры, которое спонсировало фильм.

Пользователи Сети горячо поддержали блогера – так, к концу дня под видео на YouTube было оставлено более 42 тысяч комментариев, а также более 300 тысяч “лайков”, и всего лишь около трёх тысяч “дизлайков”.

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