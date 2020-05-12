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Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова показала, как выглядела всего лишь пять лет назад.

На своей страничке в Instagram Анастасия опубликовала фото 2015 года, которое подписала как “несуразная худышка”. В кадре Решетова действительно отличается сильной, едва ли не болезненной худобой – отсутствие бедер, тонкие руки и худые плечи.

К такой худобе её привели жёсткая диета, изнурительные тренировки, а также анорексия и булимия. Как отметила модель, вскоре после этого она взялась за себя и начала ходить в спортзал и вести здоровый образ жизни, прекратившись в обладательницу красивого и спортивного тела.

Также Анастасия отметила, что после того, как она набрала вес и пришла к нынешним параметрам, её часто стали обвинять в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов и увеличила себе ягодицы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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