Андрей Воробьев, глава Московской области, сообщил о том, что принимаемые в регионе меры являются достаточными для недопущения в нем эпидемии нового типа коронавируса COVID-19.

Согласно словам губернатора, все страны сейчас пытаются предотвратить и не допустить распространения данной болезни. Московские власти тоже делают все необходимое для достижения этих целей. Он добавил, что на Роспотребнадзор и российских медиков легла большая ответственность. Их основная задача сейчас заключается в проведении всех нужных профилактических работ и своевременном информировании населения.

Светлана Стригункова, глава Минздрава Подмосковья, сообщила о том, что в регионе чуть более 130 человек находятся на домашнем карантине. Отмечается, что все они недавно возвратились из КНР.