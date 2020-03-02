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Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела в отношении женщины, выкинувшей в окно четырёхмесячного младенца.

Инцидент произошёл 22 ноября 2019 года на улице Часовитина. 38-летняя обвиняемая выбросила малыша из окна восьмого этажа. Ребёнок упал на асфальт и скончался на месте происшествия.

По итогам психолого-психиатрической экспертизы, женщина имеет психиатрическое расстройство. Таким образом, она не способна осознавать последствия своих действий. Отмечается, что обвиняемая не управляет собой и ей необходимо лечение в психиатрическом стационаре.

Уголовное дела направлено в суд. Обвиняемую могут направить на принудительное лечение в специальном медицинском учреждении.

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