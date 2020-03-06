Певица Валерия решила запустить собственное шоу, посвящённое женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Сама певица станет ведущей, а шоу будет выпускаться на YouTube. В качестве гостей передачи будут женщины, которые пережили в своей жизни домашнее насилие, но сумели из него выбраться. Проводиться съёмки будут в доме, в котором Валерия живёт со своим мужем Иосифом Пригожиным. Название передачи в настоящее время неизвестно.

Как сообщается, первый выпуск состоится уже в марте 2020 года. Пострадавшие женщины будут рассказывать о своём опыте и том, как им удалось пережить полученную ими травму и снова начать жить нормальной жизнью. Основная идея шоу в том, чтобы зрители смогли получить советы и суметь выйти из сложной ситуации, если они сами страдают от домашнего насилия.