В Тульской области следователи организовали проверку по факту сообщения о детях, которых покусали крысы.

Ранее сообщалось, что в посёлке Дубовка Узловского района двое детей, 4 и 12 лет, были покусаны крысами в своём собственном доме. Дети с полученными травмами были госпитализированы в больницу и выписаны спустя некоторое время. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что семья живёт в доме с 2006 года, мать детей получила его, так как является сиротой. Сейчас дом находится в аварийном состоянии.

Следственные органы начали проведение доследственной проверки по факту инцидента и установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.