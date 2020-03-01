В США оценили возможности российских Ми-28НМ “Ночной охотник” по уничтожению вертолётов AH-64 Apache.

Как сообщается, на российском вертолёте появилась ракета малой дальности “воздух-воздух” Р-74М, благодаря которой можно даже уничтожить самолёты пятого поколения F-35 и F-22. Но в особенности обращается внимание на то, что российский вертолёт имеет весомое преимущество против AH-64 Apache. Он может использовать тактику атаки из засады, когда скрывающийся Ми-28НМ способен неожиданно ударить по вертолётам ВВС США.

Отмечается, что Ми-28НМ является улучшенным Ми-28, который, в свою очередь, преемник “Ми-24”. Ракета Р-74М – модернизированная Р-73 с дальностью действия до 40 км. Эту ракету практически невозможно обмануть путём маневрирования, электронных ловушек, и другими способами.