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Россия отправила в Средиземное море несколько военных кораблей для сражения против террористов в Сирии.

Как выяснилось, сейчас здесь находится десять военных кораблей РФ. Среди них патрульный корабль, три фрегата, разведывательное судно, поисково-спасательных судна, противоминный корабль, а также две подводные лодки.

Отмечается, что фрегаты, вооружённые ракетами “Калибр”, а также подлодки, представляют для боевиков наибольшую опасность.

Также сообщается, что информация о находившихся в Средиземном море военных кораблях России была известна и раньше, однако на тот момент предполагалось, что их меньше. Увеличение флота даёт основания подозревать, что Россия подготавливается к серьёзному противостоянию с террористами на территории Сирии.

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