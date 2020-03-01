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Поклонники “Матрицы” представили несколько теорий, согласно которым главные герои Нео и Тринити, погибшие в третьем фильме, оказались живыми в четвёртом.

Так, было отмечено, что самым простым способом снять персонажей вновь живыми – это вспомнить какой-то незначительный сюжетный фрагмент из предыдущих фильмов. Однако поклонники посчитали, что этот способ слишком прост.

Они предложили две теории. Согласно одной из них, действие в четвёртом фильме будет происходить за пределами матрицы, ещё до того, как машины выиграли войну с людьми. По другой теории, действие будет происходить внутри системы и повествовать о жизни повзрослевших героев. Впрочем, сам автор подобного предположения считает его маловероятным.

Детали четвёртого фильма в настоящее время так и не известны. Съёмки проходят в Сан-Франциско, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно.

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