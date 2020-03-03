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В Санкт-Петербурге задержаны двое молодых людей, обвиняемых в обстреле африканцев.

Инцидент произошёл на станции метро “Гражданский проспект” в ночь на 2 марта. В вагон поезда зашли трое молодых людей и одна девушка, а также двое африканцев. Как сообщается, конфликт начался из-за дырки в ухе для серьги у одного из петербуржцев. Иностранцы посчитали, что это смешно, и начали шутить.

Между ними и жителями города началась словесная перепалка, переросшая в драку. После этого петербуржец совершил несколько выстрелов из газового пистолета “Удар” в африканца. Затем компания скрылась, бросив газовый пистолет на платформу.

В скором времени были задержаны двое подозреваемых, которыми оказались безработные парни возрастом 19 лет и 22 года. Один из них ранее уже был судим. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения, также ведётся поиск остальных участников конфликта.

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