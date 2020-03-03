В Большом порту Санкт-Петербурга в партии винограда из Индии была найдены живые насекомые.

Как сообщается, 3 марта во время проведения фитосанитарного контроля при проверке 18,3 тонны свежего индийского винограда, который прибыл в санкт-петербургскую компанию, были найдены насекомые. Лабораторная экспертиза установила, что этими насекомыми являются мухи-горбатки в жизнеспособном состоянии.

Как отмечается, мухи этого вида являются многоядными и опасными – они способны вредить растениям, пчёлам и животным, и, кроме того, переносить холеру.

В итоге, в соответствии с нормативно-правовыми актами, ввоз всей партии винограда был запрещён. Также сообщается, что это уже второй случай, когда в индийском винограде были обнаружен мухи-горбатки.