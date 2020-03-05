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На конец прошлого месяца на интернет-доске бесплатных объявлений «Авито» появилось свыше 40 предложений о продаже различных амулетов и оберегов, якобы защищающих от коронавируса.

Приобрести такую безделушку можно в среднем за 1,5 тысячи рублей. Самый дорогой оберег стоит около 4 тысяч. Судя по всему, подобные изделия появились из-за высокого спроса, ведь количество поисковых запросов со словом «коронавирус» с января по март увеличилось в несколько сотен раз.

В Сети также появилось множество новых услуг, связанных с защитой и борьбой с новым типом коронавируса COVID-19. К примеру, некоторые исполнители предлагают заказчикам заняться распаковкой посылок, пришедших из Китая, а затем провести дезинфекцию их содержимого. Стоимость подобной услуги колеблется от 100 до 1 000 рублей.

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