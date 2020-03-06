Андрей Иванов, градоначальник подмосковного Одинцово, заявил, что в текущем году на территории муниципалитета будут улучшены и модернизированы свыше 40 дворов и площадок для детей.

Согласно словам главы городского округа, в рамках губернаторского проекта «Наше Подмосковье» в населенном пункте будут размещены 22 совершенно новых городка для детей, а 28 игровых площадок и территорий будут полностью обновлены. Планируется также модернизировать 45 дворов.

Отмечается, что приводить в порядок будут те дворы, которые выбрали сами местные жители. Свой голос можно было отдать на интернет-сайте «Добродел». В СМИ добавляют, что в прошлом году в районе были установлены 13 новых детских городков и созданы 9 игровых площадок.