В Ленинградской области загадочно пропал депутат Дзержинского поселения Лужского района Сергей Семёнов. Вместе с ним исчезли его жена и сын.

О пропаже племянника-депутата заявила 69-летняя пенсионерка. Согласно её словам, Семёнов вместе с супругой и 7-летним сыном уехали на “Жигулях” серебристого цвета. Предположительно, это было ещё 5 марта, куда именно они собрались – неизвестно. Мужчина, как отмечается, оставил ключи от служебной квартиры и гаража, и записку, написав в ней, что уходит в отпуск и не вернётся.

Причиной он назвал новую работу с более высокой зарплатой. В настоящий момент Семёнов является действующим депутатом Дзержинского сельского поселения, также он заведует гаражом на местном заводе. Кроме того, он указал в сообщении, что его имуществом можно распоряжаться по своему усмотрению.

В настоящее время ведутся поиски пропавших.