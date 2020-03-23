Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ленинградской области загадочно пропал депутат Дзержинского поселения Лужского района Сергей Семёнов. Вместе с ним исчезли его жена и сын.

О пропаже племянника-депутата заявила 69-летняя пенсионерка. Согласно её словам, Семёнов вместе с супругой и 7-летним сыном уехали на “Жигулях” серебристого цвета. Предположительно, это было ещё 5 марта, куда именно они собрались – неизвестно. Мужчина, как отмечается, оставил ключи от служебной квартиры и гаража, и записку, написав в ней, что уходит в отпуск и не вернётся.

Причиной он назвал новую работу с более высокой зарплатой. В настоящий момент Семёнов является действующим депутатом Дзержинского сельского поселения, также он заведует гаражом на местном заводе. Кроме того, он указал в сообщении, что его имуществом можно распоряжаться по своему усмотрению.

В настоящее время ведутся поиски пропавших.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Генк Еспорт – Лутон Эспорт | ПСЖ (SALAYYY) – Бавария (калибра) | Реал Мадрид (TAKA) – Тоттенхэм Хотспур (Феарггвп) | Бавария (калибра) – ПСЖ (SALAYYY) | Реал Мадрид (TAKA) – Бавария (калибра) | Тоттенхэм Хотспур (Феарггвп) – Бавария (калибра) | Манчестер Юнайтед (vrico)/Порто (nikkitta) – Валенсия (dm1trena)/Аякс (DangerDim77) |
Вам может понравиться

Видео: Лолита почистила унитаз в кружевном белье

Певица Лолита опубликовала в Instagram провокационную видеозапись. В начале видео Лолита крупным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.03.2020
  • читать 1 минуту

На Алтае 8-летняя школьница выбежала под колёса автомобиля

На Алтае женщина сбила восьмилетнюю девочку, выбежавшую на дорогу. Инцидент произошёл на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.03.2020
  • читать 1 минуту

Назван способ США «выбить» Россию из Сирии

Константин Сивков, эксперт в военной сфере из РФ, сообщил о том, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 марта – ясно, до 1 °C | город Мытищи, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 марта – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 23 марта – пасмурно, до -5 °C | Королев, 23 марта – пасмурно, до 13 °C | Подольск, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир, 23 марта – пасмурно, до 13 °C |