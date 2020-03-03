В Красноярске установлена семья, в которой дети гуляли по улице раздетыми.

2 марта в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно мужчину с двумя раздетыми детьми, идущими по улице. Правоохранительные органы провели расследование инцидента и установили, что семья прибыла из ближнего зарубежья.

Двое детей сбежали на улицу без верхней одежды в то время, как их мать кормила грудного ребёнка. Затем гулявших детей увидел их родственник, который и привёл их домой.

Инспекторы проверили условия проживания семьи и выяснили, что у них практически нет одежды и обуви, а также мало продуктов питания. В итоге старшие дети были изъяты из семьи и помещены в спецучреждение. На их родителей составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Также сообщается, что мать находится в России незаконно.

Отмечается, что семья до этого инцидента в поле зрения детей не попадала, жалоб от соседей не имела.