В Краснодарском крае потерпел крушение военный учебно-тренировочный самолёт L-39.

Согласно сведениям военного ведомства, катастрофа произошла 25 марта примерно в 16 часов дня во время выполнения тренировочного полёта. Самолёт рухнул в районе станицы Дмитриевской. Уточняется, что боекомплект в этом вылете отсутствовал. Пилотом самолёта являлся курсант четвёртого курса Краснодарского училища лётчиков, который, по предварительной информации, погиб. Самолёт рассчитан на два человека экипажа, но в этом вылете был лишь один пилот.

Точная причина аварии в настоящее время неизвестна, проводится установление обстоятельств случившегося. На месте инцидента находится комиссия, в качестве причины произошедшего рассматривается несколько версий. Одной из них является совершение пилотом ошибки.