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В Каменск-Уральском возбуждено уголовное дело в отношении подростка, которого обвиняют в драке с представителями правоохранительных органов.

Инцидент произошёл вечером 1 марта в “Каменск Сити Молл”, в котором находилась группа пьяных подростков, отказавшихся покинуть “Бургер Кинг”. Администратором кафе была вызвана группа немедленного реагирования. Однако подростки не стали выполнять требования полицейских. В скором времени между несовершеннолетними и сотрудниками полиции началась драка.

В итоге, дело закончилось тем, что в отделение полиции были доставлены два подростка – 2003 и 2004 годов рождения. В отношении 16-летнего юноши было заведено уголовное дело за распитие алкоголя в запрещённых местах. Также было возбуждено дело в отношении опекуна 15-летнего подростка, допустившего нахождение несовершеннолетнего в возрасте до 16-ти лет в состоянии опьянения.

Отмечается, что оба подростка состоят на учёте.

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