В Калининградской области арестован таксист, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней школьницы.

Согласно версии следствия, инцидент произошёл в ночь на 1 марта, в посёлке Малое Исаково, располагающемся под Калининградом. После изнасилования таксист прогнал 15-летнюю школьницу из автомобиля и уехал.

Девушка попросила помощи у жильцов многоэтажного дома и позвонила своей семье. Её родители, в свою очередь, заявили о произошедшем в полицию.

Через восемь часов 23-летний обвиняемый был задержан. Как сообщается, свою вину в совершении преступления он не признал и заявил о невиновности. Его версию событий следственный комитет не сообщил.

В настоящее время ведётся допрос свидетелей, также назначено проведение судебных экспертиз.