У врача Гатчинской клинической больницы была обнаружена коронавирусная инфекция.

Как сообщается, 16 марта врач вернулся из Шри-Ланки. В соответствии с предписаниями, он отправился на карантин по месту жительства. На следующий день после возвращения был сдан тест на коронавирус, показавший отрицательный результат. На десятый день тест был сдан повторно.

Спустя ещё четыре дня, таким образом, после положенных двух недель на карантине, врач приступил к выполнению своих обязанностей. Но в тот же день пришли результаты второго теста, показавшие положительный результат.

Никаких симптомов заболевания у медика не было, тем не менее, его направили на домашнее наблюдение. Сейчас ожидаются результаты третьего теста.

Отделение, где работает медик, было закрыто на карантин, в помещениях провели дезинфекцию. Все сотрудники также отправлены на карантин вместе с семью пациентами. Ещё 12 человек были выписаны. Все сотрудники отделения и пациенты сдали тесты на коронавирус.