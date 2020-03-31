В Свердловской области жителей, нарушивших самоизоляцию, начали привлекать к административной ответственности.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, на вечер 31 марта к административной ответственности были привлечены 11 человек. В качестве примера приводится два инцидента в Новоуральске.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 34-летнюю женщину, вернувшуюся недавно из Испании, которая выгуливала свою собаку. Также на выгуле собаки был пойман мужчина 1959 года рождения, который прибыл из Испании.

Отмечается, что нарушители свою вину признали и объяснили, что собак выгулять больше некому.

Горелых отметил, что сейчас шутки закончились, и безопасность окружающих должна быть превыше собственных интересов.