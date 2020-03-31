В Выборге 31 марта состоялась проверка сотрудниками полиции исполнения торговыми предприятиями указа о временном прекращении торговли отдельными видами товаров.

Как сообщила председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района Нина Сивицкая, некоторые торговые точки по результатам рейда получили предписание о немедленном закрытии. Если же они не выполнят его, то владельцев привлекут к административной ответственности.

Во время проверки Сивицкая рассказала руководителям магазинов, что их торговые точки находятся в списке запрещённых, и выдала предписания о закрытии. Отмечается, что руководитель одного из магазинов бытовой химии не знала о запрете, но тут же закрыла магазин.