Военные эксперты отмечают, что Турция начала подготовку к масштабному наступлению в сирийской провинции Идлиб. Однако из-за данной операции турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган попал в тупик.

Отмечается, что президент Турции ранее заявил, что вооруженные силы страны попытаются отбросить правительственную армию Сирии за зону деэскалации, установленную в рамках сочинских переговоров, в начале марта. Однако Россия назначила переговоры с ним на 5 число данного месяца. В результате если он начнет военную операцию, то пропадет сам смысл встречи, а если не станет атаковать, то нарушит собственное обещание.

По словам специалистов, другие страны-участницы НАТО не торопятся помогать Турции, не желая развивать конфликт с Россией и увеличивать количество беженцев в Европу. В результате Эрдоган оказался в патовой ситуации. Турецкая армия уже понесла немалые потери в Сирии (погибло не менее 50 военнослужащих). Анкара при этом переступила черту, когда можно было отыграть назад и вернуться к прошлым отношениям с Дамаском и Москвой.