Представители управления МЧС по Санкт-Петербургу предупредили местных водителей о том, что в городе сегодня, 3 марта, будет наблюдаться густой туман.

Согласно словам сотрудников службы спасения, практически все утро на дорогах будет стоять туман, который снизит видимость до 300-500 метров. По этой причине автомобилистов призывают не нарушать скоростной режим и держать достаточную дистанцию между транспортными средствами.

Водителям также следует обязательно включить ближний свет, габаритные огни и противотуманные фары (при наличии). Лучше всего и вовсе отказаться от совершения поездок в туман.