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В центре города Санкт-Петербург была найдена пятнадцатилетняя школьница, которая ушла из дома в Гатчинском районе в среду, 26 февраля.

Мать ребенка, не сумев выйти на связь с дочкой, сразу же обратилась за помощью в правоохранительные органы. Через два дня после обращения следователи решили возбудить уголовное дело. Полицейские при этом взялись за поиски подростка в Гатчине и прилегающих территориях.

Вчера, 1 марта, полицейским удалось отыскать исчезнувшую школьницу. Они обнаружили ее неподалеку от жилого дома, расположенного на Загородном проспекте. Правоохранители отмечают, что здоровью и жизни девочке ничего не угрожает. Никто также не совершал в ее отношении противоправных действий.

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