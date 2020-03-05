В издании «Газета.ru» сообщили о том, что крупный исследовательский проект под названием SETI@home, направленный на поиски инопланетных рас, был завершен.

Инициатива о создании подобного проекта исходила от Дэвида Геди, инженера из США. Около 25 лет назад он предложил соединить между собой огромное количество компьютеров, которые подключены к Интернету, и провести с помощью них обработку значительного количества радионаблюдений, среди которых могут оказаться искусственные сигналы, пропущенные учеными.

Старт проекта был дан в 1999 году. Принять в нем участие мог любой человек, имеющий компьютер и доступ к Сети – ему нужно было только скачать специальное приложение для обработки информации, собираемой южноамериканским телескопом Аресибо. За один только 2000-й год в нем приняли участие свыше 2 миллионов 600 тысяч человек. Однако в конце марта он будет закрыт из-за низкой результативности. В будущем может появится его улучшенный аналог.