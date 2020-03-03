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В Котельниках скончалась несовершеннолетняя модель. По одной из версий, девушка подавилась сладостями и скончалась от удушья.

Тело шестнадцатилетней участницы различных конкурсов красоты было обнаружено в подъезде одного из многоквартирных зданий города. Разговаривая со своим другом, она откусила кусочек шоколада и подавилась. Вскоре девушка упала бес сознания. Парень вызвал карету скорой помощи, но врачи не успели приехать вовремя.

Согласно другой версии, модель скончалась из-за медицинского препарата, использующегося от спазмов в животе. Врачи предполагают, что девушка умерла от передозировки. Отмечается, что в прошлом году погибшая победила в конкурсе красоты «Мисс Котельники».

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