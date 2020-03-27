Согласно информации, опубликованной немецким таблоидом BILD, солист группы Rammstein был госпитализирован.

Как отмечают в издании, в данный момент певец находится на карантине в отделении интенсивной терапии одной из больниц Берлина.

Сам певец пока никак не прокомментировал появившуюся в СМИ информацию. Последний пост в своём Instagram-аккаунте Тилль Линдеманн опубликовал вчера. На опубликованном снимке он держит табличку с надписью “АГiТПУНКТ”, а исходя из хэштегов записи, несложно догадаться, что солист Rammstein позирует в Чернобыле.

Стоит отметить, что ранее Линдеманн подвергся критики со стороны немецких новостных изданий за нежелание отменять концерты на фоне коронавируса.

Ранее мы сообщали, что Тилль Линдеманн назвал русским матерным словом свою новую группу.