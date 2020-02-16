Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн создал ещё один проект, выбрав для него необычное название – русское нецензурное слово.

Впрочем, название написано латиницей, и раздельно, хотя само слово в оригинале пишется слитно. Новый проект стал третьим для Линдеманна, у которого, кроме Rammstein, есть ещё группа Lindemann.

У нового музыкального коллектива, как сообщается, уже выпущен клип на песню Till the End. Однако его слишком нескромное содержание не соответствует большинству правил размещения на общедоступных сайтах, а потому его пришлось опубликовать на одном из порнографических. Сам трек выполнен в жанре электронной музыки и, как отмечается, напоминает творчество группы Laibach, с которой Линдеманна ранее уже сравнивали.

В конце прошлого года на YouTube появился клип певца, в котором он едва не изнасиловал героиню Светланы Лободы.