С 1 марта все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по стандартам НАТО.

Как сообщает Министерство обороны Украины, в новом списке находится более 400 наименований продуктов, из которых и состоит ежедневный рацион военных. Основное условие – соблюдение пределов суточного комплекта, который составляет от 67 до 74 гривен (2,7 и 3 доллара соответственно).

Таким образом, выбирать себе завтрак, обед и ужин, военные смогут самостоятельно, подобно как в виртуальном магазин. По словам украинского Минобороны, качественное питание является одним из важных моральных факторов, а также дополнительным мотивирующим фактором, которые способны повлиять на обороноспособность страны.