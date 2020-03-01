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61-летняя певица Мадонна в рамках своего турне Madame X 27 февраля выступила в Париже.

Как отмечается, ранее в прошлом году она травмировала колено, из-за чего была вынуждена отменить 14 концертов из-за ужасной боли. Несмотря на это, от выступления в Париже она не отказалась.

Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue – певица села мимо стула и упала на пол. Ей помогла подняться танцовщица. По-видимому, падение было слишком болезненным – Мадонна не смогла сдержать слёзы и разрыдалась на сцене.

Впрочем, произошедшее разглядели не все зрители. Некоторые были уверены, что певица не падала. Было высказано предположение, что инцидент остался незамеченным некоторыми зрителями из-за разных углов обзора.

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