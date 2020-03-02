Израильский военный вертолёт атаковал гражданский автомобиль в Сирии. Информация была озвучена сирийской радиостанцией Sham FM.

Как сообщается, инцидент произошёл в поселении Хадер провинции Кунейтра. Вертолёт, как отмечается, является McDonnell Douglas AH-64 Apache, при этом он сопровождался разведчиком-беспилотником.

Согласно другой информации, из автомобиля была попытка вести снайперский огонь со стороны северных Голанских высот. Отвечая на эту атаку, военнослужащие нанесли удар по автомобилю. Принадлежность машины при этом не указывается.

В любом случае, отмечается, что автомобиль был полностью уничтожен. Информация о погибших в инциденте в настоящее время отсутствует.