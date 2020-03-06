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Военный эксперт фонда “Народная дипломатия” Сергей Простаков объяснил, зачем Россия сохраняет свои позиции в Сирии.

Согласно его заявлению, присутствие России на территории сирийского государства является ключевым фактором, из-за которого террористы до сих пор не сумели обосноваться в Идлибе. Как отмечается, недавно в Идлибе были совершён расстрел турецких военных, из-за чего погибло более 30 человек, и примерно столько же было ранено.

После этого военные Турции атаковали бойцов Сирии, и одновременно с этим начали наступать террористы, рядом с которыми были замечены и турки. Как отметил Простаков, из-за вмешательства Турции боевики не были полностью разгромлены, и сумели сохранить контроль над Идлибом, Джиср-эш-Шугуром, и участком трассы М4 Латакия – Алеппо.

По словам Простакова, в настоящее время Россия является гарантом прекращения эскалации в Идлибе. Также она показывает намерение обеспечивать глобальную безопасность и препятствовать распространению терроризма.

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