В Чеченской республике направлено в суд уголовное дело в отношении двух женщин, родом из Чечни и Ингушетии.

Их обвиняют в купле-продаже младенца с использованием поддельных документов. Как сообщается, жительница Чечни решила купить мальчика, чтобы воспитывать его. Усыновлять законным способом она не захотела. Женщина обратилась к жительнице Ингушетии, которая пообещала ей помочь за денежное вознаграждение.

В январе 2019 года из Махачкалы в Чечню был перевезён новорождённый мальчик. За содействие и поддельное свидетельство о рождении мальчика жительница Ингушетии получила 650 тысяч рублей.

Однако сотрудники МВД по Чеченской республике узнали о произошедшем и задержали обвиняемых, возбудив в их отношении уголовное дело.